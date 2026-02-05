Фото: ОВА

В ночь на 5 февраля враг атаковал Никопольщину, Криворожский, Синельниковский и Павлоградский районы области

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

Агрессор совершил ракетную атаку на Криворожье.

По Петропавловской, Покровской, Васильковской громадах Синельниковского района россияне ударили беспилотниками. Возникли пожары. Повреждены предприятие, админздание, частные дома и хозяйственные постройки.

Также враг направил БПЛА на Юрьевскую громаду Павлоградского района. Там была повреждена гимназия.

Никопольщина страдала от вражеских FPV-дронов и артиллерии. Под ударом были Никополь, Марганецкая, Покровская, Красногригорьевская громады.

К счастью, всюду обошлось без погибших и пострадавших.

Напомним, ночью 5 февраля враг снова атаковал Киевщину. Поврежден частный дом, пострадал мужчина.