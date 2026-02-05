Инвалидность "за деньги": в Хмельницкой области разоблачили масштабную медицинскую схему

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что в уголовном производстве фигурируют пятеро медиков из Каменца-Подольского и 13 граждан, воспользовавшихся их незаконными "услугами". Среди фигурантов – жители Хмельницкой, Тернопольской, Львовской и Черновицкой областей.

Схема действовала с июня 2023 года. Ее участники изготовляли фиктивные документы о якобы прохождении стационарного лечения, которые становились основанием для направления медико-социально-экспертной комиссии.

В дальнейшем "клиенты" получали ІІ группы инвалидности со всеми предусмотренными льготами и социальными выплатами.

В общей сложности незаконно оформлены группы инвалидности 13 лицам. Часть из них использовали поддельные справки для получения пенсионных выплат на общую сумму около 700 тысяч гривен. Остальные – для содействия незаконному выезду за границу военнообязанных родственников.

Всем фигурантам объявлены подозрения.

Кроме того, десять "пациентов" и пять врачей сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 190 УК (мошенничество), а двум пациентам и двум медикам – по ч. 2 ст. 332 УК (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Досудебное расследование продолжается. Решается вопрос об избрании подозреваемым мер.

Напомним, ранее в Киеве разоблачили врачей, которые за деньги помогали уклонистам выезжать за границу. По версии следствия медики оформляли фиктивные диагнозы и документы о прохождении стационарного лечения. Стоимость такой медицинской услуги составляла от 10 до 15 тысяч долларов США.