Ночью 5 февраля враг снова атаковал Киевщину. Мирные населенные пункты области были под ударами вражеских дронов

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник, передает RegioNews.

В Вышгородском районе в результате атаки пострадал мужчина. Его с рваной раной грудной клетки госпитализировали в местную больницу. Медики оказывают всю необходимую помощь.

Также поврежден частный дом.

Больше деталей чиновник пообещал предоставить позже.

Напомним, ночью 5 февраля российские военные в очередной раз атаковали беспилотниками Киев. В разных районах столицы зафиксированы повреждения и пожары.