Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 770 оккупантов, пять танков, четыре бронемашины, 60 артсистем, две РСЗО, а также 200 единиц автомобильной техники врага

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 05.02.26 ориентировочно составили:

Напомним, за прошлый год спецназовцы "Альфы" атаковали дальнобойными дронами пять военных аэродромов врага. Результат – РФ потеряла 15 единиц авиатехники. Вместе с техникой на аэродромах сгорели склады с боеприпасами и горючим.