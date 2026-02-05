Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 5 февраля враг атаковал Украину двумя баллистическими ракетами Искандер-М, а также 183 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 110 из них – "шахеды"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 156 вражеских беспилотников.

Зафиксировано попадание баллистических ракет и 22 ударных БпЛА на 16 локациях, а также падение обломков сбитых дронов на 7 локациях.

В Воздушных силах отметили, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько враждебных БПЛА.

Напомним, ночью 5 февраля российские военные в очередной раз атаковали беспилотниками Киев. В разных районах столицы зафиксированы повреждения и пожары.