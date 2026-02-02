В Україні за три роки побудували майже 120 гектарів теплиць: скільки робочих місць створили

Фото з відкритих джерел

За останні кілька років в Україні збудували десятки гектарів теплиць. На це пішло майже пів мільйона гривень

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

Понад 117 гектарів теплиць з'явилось в Україні в період за 2022-2025 рік. Відомо, що на це видавалось 95 грантів від держави. Йдеться про суму 495,2 мільйона грвень. Завдяки цьому створилось 865 постійних та 860 сезонних робочих місць.

Зазначається, що найбільше грантових проєктів реалізується у Київській області. При цьому на цей рік планується профінансувати програму в обсязі 230 мільйонів гривень.

Нагадаємо, раніше в USDA поділились новим прогнозом щодо врожаю пшениці у світі. Йдеться про період 2025-2026 років. Прогноз врожаю пшениці в Україні підвищили до 23 млн т (+1 млн т). Експорт очікують на рівні 15 млн т (-0,5 млн т), кінцеві запаси – 1,93 млн т (+1 млн т).