02 лютого 2026, 13:04

Землетрус у Криму: поштовхи відчули у Дніпрі, Запоріжжі та на Донеччині

02 лютого 2026, 13:04
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У понеділок, 2 лютого, в Україні зафіксували землетрус. Епіцентр знаходився в Криму, але поштовхи відчули мешканці кількох областей

Про це інформує RegioNews із посиланням на соцмережі.

Люди повідомляли, що їхні будинки почали хитатися. Найбільше повідомлень надходило з Дніпра, Запоріжжя та Донеччини.

За даними EMSC, у Криму зафіксували землетрус магнітудою 4,8 балів. Поштовхи сталися о 11:47 за київським часом.

Епіцентр знаходився на глибині 10 км, приблизно за 78 км на західний північний захід від Керчі та 35 км на північний захід від міста Щолкіне.

В обох населених пунктах зранку відсутнє електропостачання.

Про наслідки землетрусу окупаційні структури поки що не повідомляли.

Землетруси в Україні: що відомо

Україна розташована в сейсмічно активній зоні, хоч і має переважно низьку або помірну сейсмічність.

Найбільшою сейсмічною активністю характеризуються Карпати та Кримський півострів. Саме тут зафіксовано найбільші та найпотужніші землетруси в історії країни.

Землетруси у центральних та північних регіонах України, таких як Полтавська, Київська, Харківська області, трапляються рідше і мають зазвичай низьку магнітуду (переважно до 3-4 балів за шкалою Ріхтера), часто непомітні для людей.

Нагадаємо, 11 грудня 2025 року в Чортківському районі Тернопільської області стався землетрус магнітудою 2,9. А 8 грудня поштовхи амплітудою 1,8 зафіксували у Закарпатській області.

