12:55  29 січня
На Київщині собака напала на 8-річного хлопчика
11:06  29 січня
Український МіГ-29 знищив командний пункт РФ на Запоріжжі
09:57  29 січня
Смерть туристки на Драгобраті: після експертиз підозру отримало керівництво курорту
UA | RU
UA | RU
29 січня 2026, 15:59

В Україну йдуть 20-градусні морози

29 січня 2026, 15:59
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У п’ятницю, 30-го січня протягом дня очікується -2…-8 градусів. Теплими ще залишаться південь та південний схід, +1…+5 градусів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз погоди від Наталки Діденко.

Опади переважно на Лівобережжі – мокрий сніг та дощ.

У північній частині – місцями сніг.

В Києві завтра очікується зниження температури повітря до -5…-8 градусів! Стане дуже слизько після сьогоднішнього тепла! Є ймовірність у п'ятницю невеликого снігу.

Надалі похолодання посилюватиметься й охопить всю Україну.

"Впродовж 1-4 лютого передбачається пік морозів, які можуть становити у нічні години -20…-28 градусів і подекуди нижче. Найморознішою буде північна частина України, включно з Києвом. У Києві пік морозу очікується 1-2 лютого. Послаблення морозів – з 5-го лютого", – підсумувала Н.Діденко.

Раніше синоптикиня Н.Діденко попередила про сильний мороз в Україні. За її словами, 29-го січня повсюди в Україні – мокрий сніг та дощ.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
погода прогноз зима мороз Синоптики
Аномально важкі погодні умови ускладнюють рух поїздів – Укрзалізниця
27 січня 2026, 07:27
ДСНС попереджає: ожеледь у 15 областях і 3 рівень лавин у Карпатах
26 січня 2026, 20:27
Сніг, ожеледь і дощі в Україні: прогноз погоди на найближчі дні
25 січня 2026, 18:14
Всі новини »
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
Силою кинув у машину, вивіз у ліс і зґвалтував: на Волині затримали педофіла - постраждала 11-річна дівчинка
29 січня 2026, 17:15
Кулеба попередив про можливу атаку РФ під час похолодання
29 січня 2026, 16:59
Підтримка в отриманні допомоги: на Київщині стартує навчальна програма "Грантова няня" - хто може долучитися
29 січня 2026, 16:55
Більша частина населення поки що не розуміє всю глибину небезпеки, приблизно так само, як наприкінці 2022 року
29 січня 2026, 16:44
Прокрались у будинок та стріляли: на Закарпатті двоє хлопців напали на чоловіка прямо в нього вдома
29 січня 2026, 16:40
Статус особи з інвалідністю внаслідок війни: активісти пояснили, через які помилки люди часто отримують відмови
29 січня 2026, 15:45
На Черкащині чоловік вдарив військового ТЦК в шию: що відомо
29 січня 2026, 15:25
Пам'ять не мовчить: Івано-Франківськ вшанував полеглих Героїв Крут
29 січня 2026, 15:05
Смартфони Samsung за оцінкою експертів Алло: що дійсно важливо під час купівлі
29 січня 2026, 14:48
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Всі публікації »
Остап Дроздов
Валерій Чалий
Олег Саакян
Всі блоги »