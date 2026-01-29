В Україну йдуть 20-градусні морози

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У п’ятницю, 30-го січня протягом дня очікується -2…-8 градусів. Теплими ще залишаться південь та південний схід, +1…+5 градусів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз погоди від Наталки Діденко.

Опади переважно на Лівобережжі – мокрий сніг та дощ.

У північній частині – місцями сніг.

В Києві завтра очікується зниження температури повітря до -5…-8 градусів! Стане дуже слизько після сьогоднішнього тепла! Є ймовірність у п'ятницю невеликого снігу.

Надалі похолодання посилюватиметься й охопить всю Україну.

"Впродовж 1-4 лютого передбачається пік морозів, які можуть становити у нічні години -20…-28 градусів і подекуди нижче. Найморознішою буде північна частина України, включно з Києвом. У Києві пік морозу очікується 1-2 лютого. Послаблення морозів – з 5-го лютого", – підсумувала Н.Діденко.

Раніше синоптикиня Н.Діденко попередила про сильний мороз в Україні. За її словами, 29-го січня повсюди в Україні – мокрий сніг та дощ.