Аномально тяжелые погодные условия усложняют движение поездов – Укрзализныця

Иллюстративное фото: из открытых источников

Из-за аномальных погодных условий движение поездов в Украине затруднено. Обнаружено не менее 10 мест, где поваленные деревья повредили линии электропередач, а также устройства связи и сигнализации

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци, передает RegioNews.

В связи с этим на отдельных гоночных участках выведены резервные тепловозы, а движение на 10 гонок переведено на телефонную связь.

Одно из деревьев также упало на пассажирский вагон поезда №127/128 Запорожье-Львов, однако обошлось без травм пассажиров и повреждений самого вагона.

Самая сложная ситуация наблюдается в Одесской области, где сплошной гололед покрыл линию электропередач. Спецтехника уже работает над ликвидацией последствий.

Задержки поездов по графику составляют:

38 Одесса – Ужгород +7:50;

78 Одесса – Ковель +6 часов;

166 Одесса – Черновцы +5:55;

12 Одесса – Львов +5:38;

106 Одесса – Киев +5:07.

Все поезда Укрзализныци продолжают движение.

Напомним, ранее в ГСЧС предупреждали о сложных погодных условиях в Украине 26-27 января. В частности, в центральных, большинстве северных и южных областей ожидается гололед. Водителей призывают быть осмотрительными.