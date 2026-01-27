08:57  27 января
В Николаеве в мусорном контейнере нашли новорожденного ребенка
08:29  27 января
В Киеве ночью произошел пожар в девятиэтажке: погиб человек
08:21  27 января
Взятка за снятие с розыска: в Тернопольской области чиновника ТЦК взяли под стражу
27 января 2026, 07:27

Аномально тяжелые погодные условия усложняют движение поездов – Укрзализныця

27 января 2026, 07:27
Иллюстративное фото: из открытых источников
Из-за аномальных погодных условий движение поездов в Украине затруднено. Обнаружено не менее 10 мест, где поваленные деревья повредили линии электропередач, а также устройства связи и сигнализации

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци, передает RegioNews.

В связи с этим на отдельных гоночных участках выведены резервные тепловозы, а движение на 10 гонок переведено на телефонную связь.

Одно из деревьев также упало на пассажирский вагон поезда №127/128 Запорожье-Львов, однако обошлось без травм пассажиров и повреждений самого вагона.

Самая сложная ситуация наблюдается в Одесской области, где сплошной гололед покрыл линию электропередач. Спецтехника уже работает над ликвидацией последствий.

Задержки поездов по графику составляют:

  • 38 Одесса – Ужгород +7:50;
  • 78 Одесса – Ковель +6 часов;
  • 166 Одесса – Черновцы +5:55;
  • 12 Одесса – Львов +5:38;
  • 106 Одесса – Киев +5:07.

Все поезда Укрзализныци продолжают движение.

Напомним, ранее в ГСЧС предупреждали о сложных погодных условиях в Украине 26-27 января. В частности, в центральных, большинстве северных и южных областей ожидается гололед. Водителей призывают быть осмотрительными.

погода Украина Укрзализныця поезд задержка поездов гололед зима спецтехника
ГСЧС предупреждает: гололед в 15 областях и 3 уровень лавин в Карпатах
26 января 2026, 20:27
26 января 2026, 20:27
Снег, гололед и дожди в Украине: прогноз погоды на ближайшие дни
25 января 2026, 18:14
25 января 2026, 18:14
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
Картофель и огурцы становятся все дороже: как в Украине изменились цены на овощи
27 января 2026, 09:30
Из-за гололеда более 140 населенных пунктов Хмельниччины остались без света
27 января 2026, 09:11
Во Львовской области мужчина пытался провезти через границу IPhone на 2 млн грн под видом подержанной одежды
27 января 2026, 08:50
826 ударов по Запорожской области за сутки: пострадала молодая женщина
27 января 2026, 08:49
Армия РФ атаковала Украину 165 беспилотниками: ПВО обезвредила 135 БпЛА
27 января 2026, 08:41
Жестокое обращение с медведицами под Киевом: полиция открыла производство
27 января 2026, 08:40
Россияне атаковали объект инфраструктуры во Львовской области
27 января 2026, 08:15
