12:55  29 січня
На Київщині собака напала на 8-річного хлопчика
11:06  29 січня
Український МіГ-29 знищив командний пункт РФ на Запоріжжі
09:57  29 січня
Смерть туристки на Драгобраті: після експертиз підозру отримало керівництво курорту
UA | RU
UA | RU
29 січня 2026, 13:16

В Україні офіційно затвердили довідник рідкісних захворювань: що потрібно знати

29 січня 2026, 13:16
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Відтепер в Україні офіційно затверджено перелік понад 7 тисяч рідкісних (орфанних) захворювань

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

Рішення ухвалене у рамках Плану заходів щодо допомоги пацієнтам із рідкісними захворюваннями на 2021-2026 роки.

Документ створює системний облік рідкісних хвороб, що дозволяє:

  • отримувати точну інформацію про потреби у лікуванні;
  • краще планувати медичну допомогу;
  • підвищувати ефективність організації лікування.

Затвердження довідника також допомагає:

  • покращити доступ до діагностики та лікування;
  • створювати чіткі маршрути пацієнта;
  • розширювати доступ до сучасної терапії.

Дані будуть введені в електронну систему охорони здоров’я, що спростить роботу лікарів і адміністрації.

Ознайомитися з документом можна за посиланням.

МОЗ наголошує, що Україна рухається до європейських практик у сфері орфанних захворювань, щоб зберігати життя та забезпечувати сучасну медичну допомогу пацієнтам із рідкісними хворобами.

Справка: Орфанні захворювання – це рідкісні, часто генетично обумовлені хвороби, які зустрічаються у невеликої кількості людей. У Європі та Україні рідкісними вважаються хвороби, що зустрічаються у менше ніж 1 людини на 2000 населення.

Нагадаємо, Україна отримала 488 800 доз комбінованої вакцини ПЕНТА-Hib, яка захищає дітей від п'яти небезпечних інфекцій. Зокрема, дифтерії, правця, кашлюку, вірусного гепатиту B та гемофільної інфекції.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна МОЗ захворювання орфанні захворювання довідник
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
Міноборони відреагувало на ситуацію з виїздом колишнього військовополоненого за кордон
29 січня 2026, 14:12
На Одещині чоловік побив палицею безпритульного пса
29 січня 2026, 13:55
Еліна Світоліна зупинилася на півфіналі Australian Open-2026
29 січня 2026, 13:36
2 тисячі "зелених" за вплив на ТЦК: у Харкові викрили ділка, який вигадав заробіток на ухилянтах
29 січня 2026, 13:15
На Київщині собака напала на 8-річного хлопчика
29 січня 2026, 12:55
1 713 ударів за добу на Донеччині: загинув працівник газової служби
29 січня 2026, 12:29
На Київщині водолази дістали з озера частину дрона з 1,5 кг вибухівки
29 січня 2026, 12:09
613 будинків у Києві досі без тепла після ворожих атак
29 січня 2026, 12:05
Інформатор РФ у ВМС: СБУ зірвала повітряний удар по підрозділах із морськими дронами
29 січня 2026, 11:57
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Всі публікації »
Остап Дроздов
Валерій Чалий
Олег Саакян
Всі блоги »