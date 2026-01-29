В Україні офіційно затвердили довідник рідкісних захворювань: що потрібно знати

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Відтепер в Україні офіційно затверджено перелік понад 7 тисяч рідкісних (орфанних) захворювань

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

Рішення ухвалене у рамках Плану заходів щодо допомоги пацієнтам із рідкісними захворюваннями на 2021-2026 роки.

Документ створює системний облік рідкісних хвороб, що дозволяє:

отримувати точну інформацію про потреби у лікуванні;

краще планувати медичну допомогу;

підвищувати ефективність організації лікування.

Затвердження довідника також допомагає:

покращити доступ до діагностики та лікування;

створювати чіткі маршрути пацієнта;

розширювати доступ до сучасної терапії.

Дані будуть введені в електронну систему охорони здоров’я, що спростить роботу лікарів і адміністрації.

Ознайомитися з документом можна за посиланням.

МОЗ наголошує, що Україна рухається до європейських практик у сфері орфанних захворювань, щоб зберігати життя та забезпечувати сучасну медичну допомогу пацієнтам із рідкісними хворобами.

Справка: Орфанні захворювання – це рідкісні, часто генетично обумовлені хвороби, які зустрічаються у невеликої кількості людей. У Європі та Україні рідкісними вважаються хвороби, що зустрічаються у менше ніж 1 людини на 2000 населення.

Нагадаємо, Україна отримала 488 800 доз комбінованої вакцини ПЕНТА-Hib, яка захищає дітей від п'яти небезпечних інфекцій. Зокрема, дифтерії, правця, кашлюку, вірусного гепатиту B та гемофільної інфекції.