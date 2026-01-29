В Україні офіційно затвердили довідник рідкісних захворювань: що потрібно знати
Відтепер в Україні офіційно затверджено перелік понад 7 тисяч рідкісних (орфанних) захворювань
Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.
Рішення ухвалене у рамках Плану заходів щодо допомоги пацієнтам із рідкісними захворюваннями на 2021-2026 роки.
Документ створює системний облік рідкісних хвороб, що дозволяє:
- отримувати точну інформацію про потреби у лікуванні;
- краще планувати медичну допомогу;
- підвищувати ефективність організації лікування.
Затвердження довідника також допомагає:
- покращити доступ до діагностики та лікування;
- створювати чіткі маршрути пацієнта;
- розширювати доступ до сучасної терапії.
Дані будуть введені в електронну систему охорони здоров’я, що спростить роботу лікарів і адміністрації.
Ознайомитися з документом можна за посиланням.
МОЗ наголошує, що Україна рухається до європейських практик у сфері орфанних захворювань, щоб зберігати життя та забезпечувати сучасну медичну допомогу пацієнтам із рідкісними хворобами.
Справка: Орфанні захворювання – це рідкісні, часто генетично обумовлені хвороби, які зустрічаються у невеликої кількості людей. У Європі та Україні рідкісними вважаються хвороби, що зустрічаються у менше ніж 1 людини на 2000 населення.
