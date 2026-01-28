Зеленський про обстріли РФ: "Відповідь буде справедливою за кожен удар"

Фото: Facebook/Володимир Зеленський

Про це йдеться у дописі глави держави на Фейсбук, передає RegioNews.

"У Запоріжжі тривають роботи після удару російської РСЗВ по місту. Це був удар просто по житловому району, і жодних військових цілей поруч немає. Будемо справедливо відповідати Росії на цей та інші подібні обстріли", –зазначив Зеленський.

За його словами, станом на ранок середи у Кривому Розі Дніпропетровської області без опалення були 243 будинки, у Києві – понад 700.

"Ремонтні бригади працюють по максимуму. На допомогу столиці залучені бригади майже з усієї нашої держави. Але потрібно значно більше оперативності в рішеннях саме на міському рівні у Києві", – сказав президент.

Зеленський зазначив, що працівники енергетичних компаній, комунальних служб, ДСНС України "задіяні в роботах фактично цілодобово й повертають людям базові умови життя".

"Була доповідь МВС по наданню допомоги та гарячого харчування в пунктах підтримки й обігріву: за вчорашній день 6200 людей отримали гаряче харчування. Достатній ресурс у резерві, щоб за необхідності збільшити можливості пунктів підтримки та обігріву, а також обсяги гарячого харчування", – повідомив Зеленський.

Нагадаємо, в середу, 28 січня, 4:40 ворог завдав два удари по житлових кварталах Запоріжжя. Наразі відомо про шістьох постраждалих.

Окрім того, російська армія вчергове атакувала ударними дронами територію Київської області. У Білогородській громаді внаслідок атаки загинули двоє людей – чоловік і жінка. Ще четверо людей звернулися за меддопомогою.

Раніше повідомлялося, що в ніч на 28 січня РФ атакувала Україну балістичною ракетою Іскандер-М, а також 146 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 90 із них – "шахеди". Зафіксовано влучання балістичної ракети та 36 ударних БпЛА на 22 локаціях.