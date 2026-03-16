16 марта 2026, 07:17

На Сумщине временно отменили ряд пригородных поездов после атак на железную дорогу

Иллюстративное фото: из открытых источников
В Сумской области временно отменили часть пригородных поездов из-за повреждений железнодорожной инфраструктуры в результате российских обстрелов

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци, передает RegioNews.

Отмечается, что российские войска нанесли прицельные удары по объектам железнодорожной инфраструктуры региона. Из-за значительных повреждений специалистам понадобится несколько суток, чтобы провести аварийно-восстановительные работы и обеспечить безопасное движение поездов.

В компании отметили, что для восстановления полноценного пригородного сообщения в Сумской области необходимо определенное время.

Так, 16 марта не будут курсировать следующие пригородные поезда:

  • №7008 Тростянец-Смородино-Люботин;
  • №6261/6262 Люботин – Лебединская;
  • №6267 Лебединская – Сумы;
  • №6019 Сумы – Ворожба;
  • №7011 Люботин – Сумы.

Кроме того, 17 марта временно не будет курсировать поезд №6012/6011 Ворожба-Тростянец-Смородино.

В Укрзализныце призывают пассажиров следить за обновлением движения поездов и планировать поездки с учетом временных ограничений.

Напомним, недавно враг нанес удар по Сумщине, нанеся новые потери и разрушения. В Боромлянской общине пострадали двое мужчин в возрасте 39 и 35 лет, а также был поврежден тепловоз. В Тростянецкой общине последствия обстрелов оказались еще более масштабными: повреждены два тепловоза, железнодорожные пути, пять частных домов и ферма.

война Укрзализныця обстрелы Сумская область атака пригородные поезда
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
