На Сумщине временно отменили ряд пригородных поездов после атак на железную дорогу

В Сумской области временно отменили часть пригородных поездов из-за повреждений железнодорожной инфраструктуры в результате российских обстрелов

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци, передает RegioNews.

Отмечается, что российские войска нанесли прицельные удары по объектам железнодорожной инфраструктуры региона. Из-за значительных повреждений специалистам понадобится несколько суток, чтобы провести аварийно-восстановительные работы и обеспечить безопасное движение поездов.

В компании отметили, что для восстановления полноценного пригородного сообщения в Сумской области необходимо определенное время.

Так, 16 марта не будут курсировать следующие пригородные поезда:

№7008 Тростянец-Смородино-Люботин;

№6261/6262 Люботин – Лебединская;

№6267 Лебединская – Сумы;

№6019 Сумы – Ворожба;

№7011 Люботин – Сумы.

Кроме того, 17 марта временно не будет курсировать поезд №6012/6011 Ворожба-Тростянец-Смородино.

В Укрзализныце призывают пассажиров следить за обновлением движения поездов и планировать поездки с учетом временных ограничений.

Напомним, недавно враг нанес удар по Сумщине, нанеся новые потери и разрушения. В Боромлянской общине пострадали двое мужчин в возрасте 39 и 35 лет, а также был поврежден тепловоз. В Тростянецкой общине последствия обстрелов оказались еще более масштабными: повреждены два тепловоза, железнодорожные пути, пять частных домов и ферма.