На Сумщине временно отменили ряд пригородных поездов после атак на железную дорогу
В Сумской области временно отменили часть пригородных поездов из-за повреждений железнодорожной инфраструктуры в результате российских обстрелов
Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци, передает RegioNews.
Отмечается, что российские войска нанесли прицельные удары по объектам железнодорожной инфраструктуры региона. Из-за значительных повреждений специалистам понадобится несколько суток, чтобы провести аварийно-восстановительные работы и обеспечить безопасное движение поездов.
В компании отметили, что для восстановления полноценного пригородного сообщения в Сумской области необходимо определенное время.
Так, 16 марта не будут курсировать следующие пригородные поезда:
- №7008 Тростянец-Смородино-Люботин;
- №6261/6262 Люботин – Лебединская;
- №6267 Лебединская – Сумы;
- №6019 Сумы – Ворожба;
- №7011 Люботин – Сумы.
Кроме того, 17 марта временно не будет курсировать поезд №6012/6011 Ворожба-Тростянец-Смородино.
В Укрзализныце призывают пассажиров следить за обновлением движения поездов и планировать поездки с учетом временных ограничений.
Напомним, недавно враг нанес удар по Сумщине, нанеся новые потери и разрушения. В Боромлянской общине пострадали двое мужчин в возрасте 39 и 35 лет, а также был поврежден тепловоз. В Тростянецкой общине последствия обстрелов оказались еще более масштабными: повреждены два тепловоза, железнодорожные пути, пять частных домов и ферма.