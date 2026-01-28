Через обстріли РФ деякі області України без світла: аварійні відключення

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену російськими обстрілами, в окремих регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії

Про це повідомила пресслужба "Укренерго", передає RegioNews.

Зазначається, що попередньо оприлюднені графіки знеструмлення наразі не діють. Спеціалісти працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання.

Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Ситуація може змінюватися, тому мешканцям радять стежити за повідомленнями на сторінках обленерго свого регіону.

Енергетики також закликають: якщо у вас є електроенергія, споживайте її ощадливо.

Нагадаємо, в ніч на 28 січня РФ атакувала Україну балістичною ракетою Іскандер-М, а також 146 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 90 із них – "шахеди". Зафіксовано влучання балістичної ракети та 36 ударних БпЛА на 22 локаціях.

