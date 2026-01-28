09:01  28 січня
28 січня 2026, 10:25

Через обстріли РФ деякі області України без світла: аварійні відключення

28 січня 2026, 10:25
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену російськими обстрілами, в окремих регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії

Про це повідомила пресслужба "Укренерго", передає RegioNews.

Зазначається, що попередньо оприлюднені графіки знеструмлення наразі не діють. Спеціалісти працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання.

Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Ситуація може змінюватися, тому мешканцям радять стежити за повідомленнями на сторінках обленерго свого регіону.

Енергетики також закликають: якщо у вас є електроенергія, споживайте її ощадливо.

Нагадаємо, в ніч на 28 січня РФ атакувала Україну балістичною ракетою Іскандер-М, а також 146 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 90 із них – "шахеди". Зафіксовано влучання балістичної ракети та 36 ударних БпЛА на 22 локаціях.

Читайте також: Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців

27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
28 січня 2026, 09:34
