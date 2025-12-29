18:29  29 декабря
Арктический воздух накроет Украину. Столбики термометров опустятся до -14 градусов
15:44  29 декабря
СБУ проводит обыски во всех ТЦК в Закарпатье
14:56  29 декабря
Воспитанник киевского футбольного клуба стал игроком "Ливерпуля"
29 декабря 2025, 23:13

РФ теряет на войне в 6 раз больше военных, чем Украина

29 декабря 2025, 23:13
иллюстративное фото: из открытых источников
Кремль на поле боя теряет в шесть раз больше военнослужащих, чем Украина, а ежедневные потери российских захватчиков в среднем составляют 1000-1100 бойцов

Об этом главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил в интервью "24 Канал", передает RegioNews.

По его словам, о значительных потерях армии свидетельствует РФ и провал планов по формированию новых соединений. В частности, в текущем году россияне планировала создать 14 новых дивизий, однако смогла сформировать только 7.

Также Сырский подчеркнул, что внедрение корпусной системы в ВСУ повысило эффективность украинских войск и, соответственно, увеличило потери противника.

Ранее Сырский сообщал, что военнослужащим будут платить втрое больше. Это предусмотрено новыми контрактами, разрабатываемыми Министерством обороны совместно с Генеральным штабом.

29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
