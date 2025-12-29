РФ теряет на войне в 6 раз больше военных, чем Украина

иллюстративное фото: из открытых источников

Кремль на поле боя теряет в шесть раз больше военнослужащих, чем Украина, а ежедневные потери российских захватчиков в среднем составляют 1000-1100 бойцов

Об этом главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил в интервью "24 Канал", передает RegioNews.

По его словам, о значительных потерях армии свидетельствует РФ и провал планов по формированию новых соединений. В частности, в текущем году россияне планировала создать 14 новых дивизий, однако смогла сформировать только 7.

Также Сырский подчеркнул, что внедрение корпусной системы в ВСУ повысило эффективность украинских войск и, соответственно, увеличило потери противника.

Ранее Сырский сообщал, что военнослужащим будут платить втрое больше. Это предусмотрено новыми контрактами, разрабатываемыми Министерством обороны совместно с Генеральным штабом.