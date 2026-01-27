Мошенники имитируют официальные каналы Нацгвардии – МВД призывает быть бдительными
В сети появились фейковые информационные площадки, якобы представляющие официальные каналы Национальной гвардии Украины
Об этом сообщило Министерство внутренних дел, передает RegioNews.
Отмечается, что мошенники используют схожие названия и визуальное оформление.
МВД отмечает, что эти ресурсы не имеют никакого отношения к Нацгвардии. Враг может использовать их для распространения фейков, манипуляций общественным мнением и втягивания людей в мошеннические схемы.
МВД призывает граждан:
- не переходить по подозрительным ссылкам;
- проверять источники информации;
- доверять только официальным ресурсам.
Официальные каналы Нацгвардии: вебсайт, YouTube, Telegram и Facebook.
Напомним, ранее сообщалось, что неизвестные присылают сообщения с фейковых номеров, используя имя и фото начальника Сумской ОВА Олега Григорова, с просьбой одолжить средства.
27 января 2026
