Мошенники имитируют официальные каналы Нацгвардии – МВД призывает быть бдительными

Об этом сообщило Министерство внутренних дел, передает RegioNews.

Отмечается, что мошенники используют схожие названия и визуальное оформление.

МВД отмечает, что эти ресурсы не имеют никакого отношения к Нацгвардии. Враг может использовать их для распространения фейков, манипуляций общественным мнением и втягивания людей в мошеннические схемы.

МВД призывает граждан:

не переходить по подозрительным ссылкам;

проверять источники информации;

доверять только официальным ресурсам.

Официальные каналы Нацгвардии: вебсайт, YouTube, Telegram и Facebook.

Напомним, ранее сообщалось, что неизвестные присылают сообщения с фейковых номеров, используя имя и фото начальника Сумской ОВА Олега Григорова, с просьбой одолжить средства.