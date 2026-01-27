18:45  27 января
В Украину идет потепление до +14 градусов
17:54  27 января
Появились новые подробности расстрела полицейских в Черкасской области
17:25  27 января
Россияне атаковали пассажирский поезд в Харьковской области
27 января 2026, 18:45

В Украину идет потепление до +14 градусов

иллюстративное фото: из открытых источников
Завтра и послезавтра, 28-29 января, в Украине везде ожидается оттепель, потепление, повышение температуры воздуха, существенное ослабление морозов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз Натальи Диденко.

По ее словам, 28 и 29 января практически повсеместно дневная температура воздуха в Украине будет колебаться в пределах 0…+3 градусов, на юге ожидается +3…+6, в Крыму +6…+14 градусов.

Осадки – мокрый снег, ледяной дождь, дождь – пройдут периодически завтра на севере, западе, в центре и Харьковской области.

В южной части, Донецкой и Луганщине – без существенных осадков.

В Киеве в среду периодически мокрый снег или дождь, влажная облачная погода.

"30-31 января в Украину начнет заходить новая воздушная масса арктического происхождения с очередным похолоданием", – подытожила Н.Диденко.

Как сообщалось, во вторник, 27 января, в западных областях ожидается теплая погода. В течение дня там ожидается +1…+6 градусов.

27 января 2026
