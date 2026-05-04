В Полтаве грузовик протаранил припаркованные авто

Фото: Патрульная полиция Полтавской области

Днем 3 мая на улице Решетиловской грузовик DAF въехал в припаркованные автомобили

Об этом сообщила Патрульная полиция Полтавской области, передает RegioNews.

Водитель грузовика не выбрал безопасную скорость движения и при смене направления не убедился в безопасности маневра.

В результате транспортное средство совершило наезд на металлическое ограждение, дорожные знаки и припаркованные автомобили – ВАЗ и два Renault Megane. От удара легковые авто отбросило на забор.

В результате ДТП все транспортные средства, а также дорожная инфраструктура получили механические повреждения. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

На водителя полицейские грузовики составили административные материалы по ст. 124 КУоАП – нарушение правил дорожного движения, повлекшее за собой ДТП.

Напомним, в Винницкой области 1 мая произошло ДТП на автодороге М-30 вблизи поселка Вороновица. Водитель Volkswagen, протаранив дорожное ограждение, вылетел на встречную полосу прямо в лоб рейсовому автобусу.