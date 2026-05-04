ДТП произошло 3 мая около 22:25 в городе Шостка Сумской области

На улице Привокзальной водитель автомобиля Renault Logan выехал на встречную полосу, где столкнулся с Daewoo Sens.

Травмированного в результате ДТП 68-летнего водителя Renault госпитализировали. Также травмы получили пассажиры и водитель Daewoo – 36-летний мужчина, его 38-летняя жена и двое детей 7 и 16 лет. Им оказали необходимую медпомощь на месте, обошлось без госпитализации.

Оба автомобиля получили механические повреждения, их поместили на штрафплощадку.

Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии, решается вопрос об открытии уголовного производства.

