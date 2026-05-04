04 мая 2026, 10:55

В Украине снова подорожали бензин и дизель: новые цены на АЗС

В Украине на автозаправочных станциях за выходные выросли цены на топливо – подорожали бензин и дизель

Об этом сообщает "РБК-Украина", передает RegioNews.

Самые большие сети АЗС повысили стоимость топлива в среднем на 1 грн за литр.

В частности, OKKO и WOG синхронно подняли цены на бензин А-95 до 76,90 грн/л, премиальный 95-й – до 79,90 грн/л. Дизельное топливо также подорожало: евродизель – до 90,90 грн/л, премиальный дизель – до 93,90 грн/л.

Сеть SOCAR также увеличила стоимость бензинов А-95, А-95 NANO и дизельного топлива на 1 грн за литр.

Наибольший рост зафиксирован в сети "Укрнафта": бензин А-95 (Energy) подорожал на 4 грн за литр. Обычный 95-й бензин прибавил 1 грн, как и дизельное топливо, тогда как премиальный дизель (Energy) также вырос на 1 грн.

Напомним, ранее на украинском розничном рынке фиксировали удорожание ресурсов из-за обострения геополитической ситуации на Ближнем Востоке. 23 апреля АМКУ рекомендовал крупнейшим сетям АЗС формировать цены на топливо на основе объективных экономических факторов и с соблюдением законодательства о защите экономической конкуренции.

