Россияне ударили ракетой по Мерефе на Харьковщине: повреждено СТО
В понедельник, 4 мая, российские войска нанесли ракетный удар по городу Мерефа на Харьковщине
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.
По его словам, в результате обстрела получила повреждения территория СТО.
Пока информация о возможных пострадавших уточняется.
На месте работают все экстренные службы.
Напомним, 4 мая российские военные атаковали беспилотником трассу возле села Каменная Яруга Чугуевского района. Удар пришелся вблизи хлебного фургона (на момент атаки он был пуст). Пострадали двое мужчин.
