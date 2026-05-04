Маскировался под дедушку: в Запорожье задержали корректировщика российских ударов
СБУ задержала дежурного агента ФСБ, который помогал врагу корректировать воздушные атаки по прифронтовому Запорожью
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.
Вражеским агентом оказался 45-летний местный житель, который скрывался от мобилизации и искал "легкие заработки" в Телеграмм-каналах. Чтобы не привлекать внимание во время разведки и не вызывать подозрений, мужчина маскировался под пожилого человека: носил соответствующую одежду, отрастил бороду и даже имитировал сутулость.
По заданию российских спецслужб фигурант обходил улицы областного центра, чтобы найти точные координаты подразделений Сил обороны. После таких вылазок он возвращался домой и готовил для своего куратора текстовые сообщения с подробным описанием местности и координатами целей.
Сотрудники СБУ задокументировали преступные действия и задержали мужчину по месту жительства. Также провели мероприятия, чтобы обезопасить локации украинских защитников.
В ходе обыска у задержанного изъяли смартфон и планшет, где хранились доказательства его сотрудничества с врагом.
Фигуранту объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 УК Украины (госизмена, совершенная в условиях военного положения). Мужчина находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Напомним, в Черкасской области студент корректировал ракетно-дроновые атаки россиян на энергетическую инфраструктуру центрального региона Украины. СБУ задержала предателя.