Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Вражеским агентом оказался 45-летний местный житель, который скрывался от мобилизации и искал "легкие заработки" в Телеграмм-каналах. Чтобы не привлекать внимание во время разведки и не вызывать подозрений, мужчина маскировался под пожилого человека: носил соответствующую одежду, отрастил бороду и даже имитировал сутулость.

По заданию российских спецслужб фигурант обходил улицы областного центра, чтобы найти точные координаты подразделений Сил обороны. После таких вылазок он возвращался домой и готовил для своего куратора текстовые сообщения с подробным описанием местности и координатами целей.

Сотрудники СБУ задокументировали преступные действия и задержали мужчину по месту жительства. Также провели мероприятия, чтобы обезопасить локации украинских защитников.

В ходе обыска у задержанного изъяли смартфон и планшет, где хранились доказательства его сотрудничества с врагом.

Фигуранту объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 УК Украины (госизмена, совершенная в условиях военного положения). Мужчина находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

