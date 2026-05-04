63 млн грн убытков: в Виннице разоблачили схему хищения имущества профсоюзов

В Виннице разоблачили схему незаконного отчуждения имущества профсоюзов, в результате которой государству нанесен ущерб более чем на 63 млн грн. Семерым лицам сообщено о подозрении

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Среди подозреваемых – бывший руководитель ЧАО "Укрпрофтур" и должностные лица ЧАО "Винницатурист". Им инкриминируют участие в преступной организации и растрате имущества в особо крупных размерах.

Следствие установило, что фигуранты организовали схему поэтапного отчуждения имущества через подконтрольные структуры. В частности, туристический комплекс "Подолье" в Виннице был разделен на части и продан по заниженной стоимости, что позволило передать объект в частную собственность гораздо дешевле рыночной цены.

По выводам экспертизы, ущерб государству превышает 63 млн. грн.

Бывший руководитель ЧАО "Укрпрофтур" задержан. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 20 млн грн. В отношении других подозреваемых решается вопрос о мерах пресечения.

