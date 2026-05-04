Фото: ГСЧС

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

На дороге столкнулись легковушка BMW 335i и грузовой автомобиль Mercedes Atego.

От полученных травм водитель легковушки погиб на месте. Спасатели деблокировали его тело из покореженного салона с помощью гидравлического инструмента.

Водитель грузовика также пострадал, однако от госпитализации отказался.

Обстоятельства аварии устанавливают правоохранители.

Напомним, 3 мая в Киевской области автомобиль сбил электросамокат с детьми. Погиб 10-летний мальчик, еще один ребенок получил травмы.