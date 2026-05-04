Появилась информация о погибших и пострадавших в результате российского удара по Мерефи

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

Сейчас известно, что погибли три человека. Еще восемь – пострадали, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Спасатели ликвидировали пожар, возникший после удара. В результате атаки повреждены частные и многоквартирные дома, четыре магазина, а также станция технического обслуживания (СТО).

На месте происшествия продолжают работать бригады экстренной помощи и все профильные службы.

Напомним, российские войска нанесли ракетный удар по городу Мерефа на Харьковщине утром 4 мая.