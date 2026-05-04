Во Львовской области в водоеме обнаружили тело мужчины

В селе Купче Буской общины Львовской области 3 мая обнаружили тело мужчины в водоеме

Об этом сообщил Департамент по гражданской защите Львовской ОГА, передает RegioNews.

Инцидент произошел около 12:00.

По данным спасателей, на расстоянии 5-6 метров от берега местного водоема было обнаружено тело мужчины 1989 года рождения.

На место происшествия прибыло пожарно-спасательное отделение. С помощью лодки спасатели извлекли тело погибшего из воды и передали его сотрудникам полиции.

Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины трагедии.

Напомним, 11 апреля в поселке Верховина на Прикарпатье спасатели изъяли из воды тело местного жителя. Погибшего обнаружили в реке Черный Черемош. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства гибели мужчины.