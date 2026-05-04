Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 4 мая враг атаковал Украину 155 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами "Пародия"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 09:00 силы ПВО уничтожили или подавили 135 российских беспилотников на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 14 ударных БПЛА на 9 локациях, а также падение обломков сбитых целей на четырех локациях.

В Воздушных силах отметили, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.

Напомним, на Днепропетровщине увеличилось количество раненых в результате недавних вражеских атак. Среди пострадавших – дети.