В Україну йде потепління до +14 градусів

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Завтра та післязавтра, 28-29 січня, в Україні скрізь очікується відлига, потепління, підвищення температури повітря, істотне послаблення морозів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз Наталки Діденко.

За її словами, 28 та 29-го січня практично повсюди денна температура повітря в Україні коливатиметься в межах 0…+3 градусів, на півдні очікується +3…+6, в Криму +6…+14 градусів.

Опади – мокрий сніг, льодяний дощ, дощ – пройдуть періодично завтра на півночі, заході, у центрі та на Харківщині.

У південній частині, на Донеччині та Луганщині – без істотних опадів.

У Києві у середу періодично – мокрий сніг чи дощ, волога хмарна погода.

"30-31-го січня в Україну почне заходити нова повітряна маса арктичного походження із черговим похолоданням", – підсумувала Н.Діденко.

Як повідомлялось, у вівторок, 27-го січня, у західних областях очікується найтепліша погода. Протягом дня там очікується +1…+6 градусів.