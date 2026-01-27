18:45  27 січня
В Україну йде потепління до +14 градусів
17:54  27 січня
З'явилися нові подробиці розстрілу поліцейських на Черкащині
17:25  27 січня
Росіяни атакували пасажирський потяг на Харківщині
27 січня 2026, 18:45

В Україну йде потепління до +14 градусів

27 січня 2026, 18:45
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Завтра та післязавтра, 28-29 січня, в Україні скрізь очікується відлига, потепління, підвищення температури повітря, істотне послаблення морозів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз Наталки Діденко.

За її словами, 28 та 29-го січня практично повсюди денна температура повітря в Україні коливатиметься в межах 0…+3 градусів, на півдні очікується +3…+6, в Криму +6…+14 градусів.

Опади – мокрий сніг, льодяний дощ, дощ – пройдуть періодично завтра на півночі, заході, у центрі та на Харківщині.

У південній частині, на Донеччині та Луганщині – без істотних опадів.

У Києві у середу періодично – мокрий сніг чи дощ, волога хмарна погода.

"30-31-го січня в Україну почне заходити нова повітряна маса арктичного походження із черговим похолоданням", – підсумувала Н.Діденко.

Як повідомлялось, у вівторок, 27-го січня, у західних областях очікується найтепліша погода. Протягом дня там очікується +1…+6 градусів.

погода прогноз Синоптики зима потепління
27 січня 2026
