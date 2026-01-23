07:36  23 января
Мошенники выдают себя за начальника Сумской ОВА и просят деньги

Неизвестные отправляют сообщения с фейковых номеров, используя имя и фото начальника Сумской ОВА Олега Григорова, с просьбой одолжить средства

Об этом он сам написал в своем телеграмм-канале, передает RegioNews.

"Официально заявляю: я не обращаюсь к людям с финансовыми просьбами в личных сообщениях ни в одном из мессенджеров", - подчеркнул Григоров.

Он призвал граждан:

  • не отвечать на такие сообщения;
  • не перечислять денежные средства;
  • блокировать фейковые номера.

Информация об инциденте передана в правоохранительные органы. По словам Григорова, такие действия будут иметь соответствующую правовую оценку.

Напомним, во Львовской области разоблачили аферистов, укравших у людей почти миллион. Злоумышленники использовали "вишинг-схему". Они притворялись работниками банка и звонили людям. Затем они убеждали их перевести деньги на счета, подконтрольные мошенникам. По такому сценарию злоумышленники "заработали" 824 тысячи гривен, обманув 19 человек.

