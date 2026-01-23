Мошенники выдают себя за начальника Сумской ОВА и просят деньги
Неизвестные отправляют сообщения с фейковых номеров, используя имя и фото начальника Сумской ОВА Олега Григорова, с просьбой одолжить средства
Об этом он сам написал в своем телеграмм-канале, передает RegioNews.
"Официально заявляю: я не обращаюсь к людям с финансовыми просьбами в личных сообщениях ни в одном из мессенджеров", - подчеркнул Григоров.
Он призвал граждан:
- не отвечать на такие сообщения;
- не перечислять денежные средства;
- блокировать фейковые номера.
Информация об инциденте передана в правоохранительные органы. По словам Григорова, такие действия будут иметь соответствующую правовую оценку.
Напомним, во Львовской области разоблачили аферистов, укравших у людей почти миллион. Злоумышленники использовали "вишинг-схему". Они притворялись работниками банка и звонили людям. Затем они убеждали их перевести деньги на счета, подконтрольные мошенникам. По такому сценарию злоумышленники "заработали" 824 тысячи гривен, обманув 19 человек.