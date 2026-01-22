19:13  22 січня
22 січня 2026, 19:42

МВС готує масові чистки у Держприкордонслужбі після корупційного скандалу, – ЗМІ

22 січня 2026, 19:42
ілюстративне фото: з відкритих джерел
У Міністерстві внутрішніх справ готують кадрові зміни в ДПСУ після корупційного скандалу

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на РБК-Україна.

За даними співрозмовника видання, командири прикордонних застав та прикордонних пунктів західного регіону будуть замінені. На їх місце прийдуть люди з війська, бойові офіцери, ветерани, співробітники ДПСУ з інших регіонів.

Нагадаємо, 22 січня НАБУ викрило топпосадовців Держприкордонслужби на одержанні хабарів. Серед підозрюваних – колишній голова відомства, начальник відділу пункту пропуску, а також колишня службова особа. За даними слідства, лише упродовж липня-листопада 2023 року прикордонники отримали щонайменше 204 тис. євро неправомірної вигоди за безперешкодний проїзд 68 автомобілів. Щоб приховати свою діяльність, зловмисники використовували транспортні засоби, зареєстровані в ЄС, на які встановлювали спеціальні номерні знаки, схожі на дипломатичні.

МВС ДПСУ НАБУ скандал корупція
