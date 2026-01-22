Фото: БЭБ

Правоохранители ликвидировали три нелегальных автозаправочных станций в Броварском и Бориспольском районах области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

АЗС работали с нарушениями: на горючее не было паспортов качества и документов о его происхождении.

Во время обысков правоохранители изъяли 4 топливно-распределительных колонки, почти 7 тысяч литров дизеля и более 1,6 тысяч литров бензина А-95. Также изъяли документацию, компьютерную технику, черновые записи и наличные.

Продолжается расследование по факту незаконного оборота подакцизных товаров (ст. 204 УКУ). Правоохранители устанавливают всех причастных к работе нелегального бизнеса.

Напомним, ранее в Одессе разоблачили нелегальные АЗС, продававшие фальсифицированное горючее. Фигуранты покупали горючее неизвестного происхождения по более низким ценам и реализовывали в разных районах города.