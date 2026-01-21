Трагически погиб эксглава Укрэнерго

фото: Укрэнерго

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Экономическую правду.

По данным издания, он погиб от поражения током на одной из подстанций.

В период с 5 сентября 2024 года по 30 июня 2025 года по решению наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" он был и.о. председателя правления компании.

Ранее в "Укрэнерго" рассказали о состоянии энергосистемы после атаки РФ 21 января. По данным ведомства, есть обесточенные потребители в Днепропетровской, Одесской, Запорожской и Харьковской областях.