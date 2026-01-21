Трагически погиб эксглава Укрэнерго
Погиб бывший руководитель Укрэнерго Алексей Брехт
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Экономическую правду.
По данным издания, он погиб от поражения током на одной из подстанций.
В период с 5 сентября 2024 года по 30 июня 2025 года по решению наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" он был и.о. председателя правления компании.
Ранее в "Укрэнерго" рассказали о состоянии энергосистемы после атаки РФ 21 января. По данным ведомства, есть обесточенные потребители в Днепропетровской, Одесской, Запорожской и Харьковской областях.
