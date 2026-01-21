Фото: ілюстративне

Кіберполіція попереджає, що пропозиції скласти іспит ПДР "за гроші" є шахрайством і караються законом

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

В Україні з’явилася нова схема шахрайства серед кандидатів у водії. Незнайомці в інтернеті пропонують скласти теоретичний іспит з ПДР за допомогою спеціальних пристроїв та гарантують "успішний результат". Головний сервісний центр МВС і Департамент кіберполіції попереджають: така "допомога" є незаконною.

За даними правоохоронців, шахраї самостійно відстежують людей, які готуються до іспитів. Вони моніторять соціальні мережі, групи та офіційні сторінки сервісних центрів МВС, щоб знайти новачків і запропонувати їм "послуги". Далі діє перевірена схема: обіцяють допомогу, надають спеціальні технічні пристрої і беруть гроші за свої "послуги".

Для обману використовують різні гаджети, які передають відповіді на питання в режимі онлайн. Найпоширеніші – мікрокамери, смартгодинники, навушники та окуляри з відеокамерою. Якщо адміністратор виявляє використання таких пристроїв, іспит одразу припиняють, а результат анулюють.

Кіберполіція радить користуватися лише перевіреними джерелами інформації та дотримуватися правил дорожнього руху. Консультації щодо послуг сервісних центрів МВС можна отримати за телефоном: (044) 290-19-88 або на офіційних сторінках Головного сервісного центру МВС.

