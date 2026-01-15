21:26  15 января
Пограничники сорвали попытку россиян прорвать границу на Харьковщине
17:45  15 января
РФ атаковала баллистикой один из крупнейших портов Украины
14:35  15 января
На Прикарпатье работники ТЦК за деньги переправляли мужчин в Румынию
15 января 2026, 21:55

Топливо в Украине подорожает уже в ближайшее время

15 января 2026, 21:55
иллюстративное фото: из открытых источников
Цены на топливо в Украине в ближайшее время вырастут из-за подорожания нефти на мировом рынке

Как передает RegioNews, об этом сказал в четверг на брифинге директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

По его словам, цены на топливо в Украине в ближайшее время возрастут из-за девальвации и удорожания нефти на мировом рынке.

"Сползает курс гривны, что для топливного рынка очень важно, поскольку горючее – это исключительно импортный товар, и нам нужна валюта для закупки. Одна гривна в курсе валют – это около 90 копеек в стоимости нефтепродуктов на потолке", – отмечает эксперт.

Куюн говорит, что оптовые цены уже растут. В частности, на 2 грн вырос бензин, дизтопливо догоняет тоже.

"Валютный курс нам прибавил гривну, мировые цены – еще полторы гривны. Пока рынок держится, но если ничего не изменится, то будем иметь повышение цен еще в январе", – подытожил он.

Как сообщалось, в последующие годы ожидается дальнейшее увеличение акцизов, а также постепенная корректировка тарифов ЖКХ. Об этом свидетельствует прогноз Нацбанка.

топливо экономика подорожание цены
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
