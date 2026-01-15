Топливо в Украине подорожает уже в ближайшее время

иллюстративное фото: из открытых источников

Цены на топливо в Украине в ближайшее время вырастут из-за подорожания нефти на мировом рынке

Как передает RegioNews, об этом сказал в четверг на брифинге директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

По его словам, цены на топливо в Украине в ближайшее время возрастут из-за девальвации и удорожания нефти на мировом рынке.

"Сползает курс гривны, что для топливного рынка очень важно, поскольку горючее – это исключительно импортный товар, и нам нужна валюта для закупки. Одна гривна в курсе валют – это около 90 копеек в стоимости нефтепродуктов на потолке", – отмечает эксперт.

Куюн говорит, что оптовые цены уже растут. В частности, на 2 грн вырос бензин, дизтопливо догоняет тоже.

"Валютный курс нам прибавил гривну, мировые цены – еще полторы гривны. Пока рынок держится, но если ничего не изменится, то будем иметь повышение цен еще в январе", – подытожил он.

Как сообщалось, в последующие годы ожидается дальнейшее увеличение акцизов, а также постепенная корректировка тарифов ЖКХ. Об этом свидетельствует прогноз Нацбанка.