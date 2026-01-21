Ринок соняшника в Україні: ціни різко пішли вгору

Ілюстративне фото

В Україні вартість соняшника зросла в середньому на 1000 грн/т. Це сталось внаслідок зростання вартості соняшникової олії на експортному напрямку, а також через зниження курсу гривні до долара

Про це повідомляє "Агро-бізнес", передає RegioNews.

Зазначається, що з початку тижня вартість олійної з доставкою на підприємство зросла із 26500-28000 грн/т СРТ до 27800-28800 грн/т СРТ за базові показники якості. При цьому понад 50% компаній були готові платити більше.

Учасники ринку зауважили, що з підвищенням цін пропозиція сировини значно збільшилась, оскільки існує велика вірогідність зниження ціни на соняшникову олію вже найближчим часом.

"Активність у секторі поки що була досить високою, однак найближчим часом може змінитись, враховуючи системні обстріли портової інфраструктури та зростаючий дефіцит в енергосистемі", - кажуть експерти.

Нагадаємо, раніше в USDA поділились новим прогнозом щодо врожаю пшениці у світі. Йдеться про період 2025-2026 років. Прогноз врожаю пшениці в Україні підвищили до 23 млн т (+1 млн т). Експорт очікують на рівні 15 млн т (-0,5 млн т), кінцеві запаси – 1,93 млн т (+1 млн т).