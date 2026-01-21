20:57  20 січня
21 січня 2026, 00:35

Ринок соняшника в Україні: ціни різко пішли вгору

21 січня 2026, 00:35
Ілюстративне фото
В Україні вартість соняшника зросла в середньому на 1000 грн/т. Це сталось внаслідок зростання вартості соняшникової олії на експортному напрямку, а також через зниження курсу гривні до долара

Про це повідомляє "Агро-бізнес", передає RegioNews.

Зазначається, що з початку тижня вартість олійної з доставкою на підприємство зросла із 26500-28000 грн/т СРТ до 27800-28800 грн/т СРТ за базові показники якості. При цьому понад 50% компаній були готові платити більше.

Учасники ринку зауважили, що з підвищенням цін пропозиція сировини значно збільшилась, оскільки існує велика вірогідність зниження ціни на соняшникову олію вже найближчим часом.

"Активність у секторі поки що була досить високою, однак найближчим часом може змінитись, враховуючи системні обстріли портової інфраструктури та зростаючий дефіцит в енергосистемі", - кажуть експерти.

Нагадаємо, раніше в USDA поділились новим прогнозом щодо врожаю пшениці у світі. Йдеться про період 2025-2026 років. Прогноз врожаю пшениці в Україні підвищили до 23 млн т (+1 млн т). Експорт очікують на рівні 15 млн т (-0,5 млн т), кінцеві запаси – 1,93 млн т (+1 млн т).

16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
