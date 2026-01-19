Иллюстративное фото: Укрэнерго

В понедельник, 19 января, из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной последствиями российских обстрелов, в нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго", передает RegioNews.

"Предварительно обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, сейчас не действуют. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение", – говорится в сообщении.

Отмечается, что аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.

В компании подчеркнули, что ситуация в энергосистеме может измениться и призвали следить за сообщениями на страницах местных облэнерго.

Напомним, российские войска 18 января нанесли удар по важному энергетическому объекту в Корюковском районе Черниговской области. Обесточен ряд населенных пунктов.

В Одесской области из-за дроновой атаки ночью 19 января повреждены объекты энергетической и газовой инфраструктуры.