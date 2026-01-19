В нескольких регионах Украины из-за обстрелов введены аварийные отключения электроэнергии
В понедельник, 19 января, из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной последствиями российских обстрелов, в нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии
Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго", передает RegioNews.
"Предварительно обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, сейчас не действуют. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение", – говорится в сообщении.
Отмечается, что аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.
В компании подчеркнули, что ситуация в энергосистеме может измениться и призвали следить за сообщениями на страницах местных облэнерго.
Напомним, российские войска 18 января нанесли удар по важному энергетическому объекту в Корюковском районе Черниговской области. Обесточен ряд населенных пунктов.
В Одесской области из-за дроновой атаки ночью 19 января повреждены объекты энергетической и газовой инфраструктуры.