17:45  15 января
РФ атаковала баллистикой один из крупнейших портов Украины
16:55  15 января
РФ разрушила крупный объект критической энергетической инфраструктуры в Харькове
14:35  15 января
На Прикарпатье работники ТЦК за деньги переправляли мужчин в Румынию
15 января 2026, 18:34

Нардепка от "Слуги народа" во время общения с главой НАБУ играла в игры на смартфоне

15 января 2026, 18:34
иллюстративное фото: из открытых источников
Народная депутат Алина Загоруйко играла в мобильную игру во время заседания Временной следственной комиссии по расследованию возможных коррупционных нарушений

Как передает RegioNews, соответствующий ролик распространили несколько телеграмм-каналов.

Отметим, героиня ролика возглавляет подкомитет ВРУ по выборам, референдуму и другим формам непосредственной демократии.

Алине Загоруйко 41 год. Она украинская юрист, народный депутат Украины 9-го созыва. Была кандидатом в народные депутаты от партии "Слуга народа", избранная на парламентских выборах 2019 года. В июле 2025 года проголосовала за проект закона 12414, ограничивающий Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Как сообщалось, на 53-м году жизни скончался депутат от "Слуги народа". Речь идет об Александре Кабанове.

