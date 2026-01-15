Нардепка от "Слуги народа" во время общения с главой НАБУ играла в игры на смартфоне
Народная депутат Алина Загоруйко играла в мобильную игру во время заседания Временной следственной комиссии по расследованию возможных коррупционных нарушений
Как передает RegioNews, соответствующий ролик распространили несколько телеграмм-каналов.
Отметим, героиня ролика возглавляет подкомитет ВРУ по выборам, референдуму и другим формам непосредственной демократии.
Алине Загоруйко 41 год. Она украинская юрист, народный депутат Украины 9-го созыва. Была кандидатом в народные депутаты от партии "Слуга народа", избранная на парламентских выборах 2019 года. В июле 2025 года проголосовала за проект закона 12414, ограничивающий Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированную антикоррупционную прокуратуру.
Как сообщалось, на 53-м году жизни скончался депутат от "Слуги народа". Речь идет об Александре Кабанове.