Нардепка от "Слуги народа" во время общения с главой НАБУ играла в игры на смартфоне

Народная депутат Алина Загоруйко играла в мобильную игру во время заседания Временной следственной комиссии по расследованию возможных коррупционных нарушений

Как передает RegioNews, соответствующий ролик распространили несколько телеграмм-каналов.

Отметим, героиня ролика возглавляет подкомитет ВРУ по выборам, референдуму и другим формам непосредственной демократии.

Алине Загоруйко 41 год. Она украинская юрист, народный депутат Украины 9-го созыва. Была кандидатом в народные депутаты от партии "Слуга народа", избранная на парламентских выборах 2019 года. В июле 2025 года проголосовала за проект закона 12414, ограничивающий Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

