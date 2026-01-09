Введение НДС для ФЛП будет иметь негативный общественно-экономический эффект – УСБ
Украинский Совет Бизнеса обратился к Президенту, Правительству и Верховной Раде с призывом пересмотреть инициативу Минфина по обязательному НДС для плательщиков единого налога
Соответствующее обращение опубликовано на сайте УСБ, передает RegioNews.
Речь идет о проекте закона, предусматривающем распространение НДС-обязательств на предпринимателей по упрощенной системе налогообложения.
УСБ, в состав которого входят 127 бизнес-ассоциаций и более 27 тысяч предприятий, заявляет, что анализ регуляторного влияния документа содержит нереалистичные и заниженные расчеты.
По оценкам Минфина, дополнительные расходы на администрирование НДС составят всего 56 человеко-часов в год. В то же время, по данным Всемирного банка, украинский бизнес в 2024 году тратил на налоговое администрирование в среднем 595 человеко-часов в год. Кроме того, в расчетах использована минимальная зарплата, что, по словам бизнеса, не соответствует реальной стоимости труда квалифицированных бухгалтеров.
В УСБ подсчитали, что непроизводительные расходы около 660 тысяч предпринимателей могут составлять от 61 до 115 млрд грн в год, тогда как ожидаемые поступления в бюджет, по оценке Минфина, составят 40,1 млрд грн. Таким образом, бизнес прогнозирует негативный общественно-экономический эффект предложенных изменений.
Кроме этого, в Совете бизнеса отмечают, что введение обязательного НДС для упрощенцев приведет к:
- рост цен для конечных потребителей,
- увеличение тенизации экономики,
- закрытие части ФЛП,
- ухудшение инвестиционного климата,
- усложнение восстановления прифронтовых и деоккупированных регионов.
Бизнес-сообщество предлагает сосредоточиться на борьбе с "серыми схемами", упростить администрирование НДС, ввести четкие критерии трудовых отношений, усилить контроль в рисковых секторах и провести институциональную перезагрузку налоговых и таможенных органов.
УСБ также призывает пересмотреть Национальную стратегию доходов в части НДС и упрощенной системы, а перед любым расширением круга плательщиков НДС обеспечить радикальное упрощение налогового администрирования для действующих плательщиков.
Напомним, в Союзе украинских предпринимателей выступают против обязательного НДС для малого бизнеса. В СУП считают, что это ухудшит условия ведения бизнеса и усилит тенизацию экономики.
Как известно, Министерство финансов 18 декабря обнародовало законопроект, предусматривающий обязательную уплату налога на добавленную стоимость для малых предпринимателей, работающих на упрощенной системе налогообложения.