Введение НДС для ФЛП будет иметь негативный общественно-экономический эффект – УСБ

09 января 2026, 12:10
Иллюстративное фото: из открытых источников
Украинский Совет Бизнеса обратился к Президенту, Правительству и Верховной Раде с призывом пересмотреть инициативу Минфина по обязательному НДС для плательщиков единого налога

Соответствующее обращение опубликовано на сайте УСБ, передает RegioNews.

Речь идет о проекте закона, предусматривающем распространение НДС-обязательств на предпринимателей по упрощенной системе налогообложения.

УСБ, в состав которого входят 127 бизнес-ассоциаций и более 27 тысяч предприятий, заявляет, что анализ регуляторного влияния документа содержит нереалистичные и заниженные расчеты.

По оценкам Минфина, дополнительные расходы на администрирование НДС составят всего 56 человеко-часов в год. В то же время, по данным Всемирного банка, украинский бизнес в 2024 году тратил на налоговое администрирование в среднем 595 человеко-часов в год. Кроме того, в расчетах использована минимальная зарплата, что, по словам бизнеса, не соответствует реальной стоимости труда квалифицированных бухгалтеров.

В УСБ подсчитали, что непроизводительные расходы около 660 тысяч предпринимателей могут составлять от 61 до 115 млрд грн в год, тогда как ожидаемые поступления в бюджет, по оценке Минфина, составят 40,1 млрд грн. Таким образом, бизнес прогнозирует негативный общественно-экономический эффект предложенных изменений.

Кроме этого, в Совете бизнеса отмечают, что введение обязательного НДС для упрощенцев приведет к:

  • рост цен для конечных потребителей,
  • увеличение тенизации экономики,
  • закрытие части ФЛП,
  • ухудшение инвестиционного климата,
  • усложнение восстановления прифронтовых и деоккупированных регионов.

Бизнес-сообщество предлагает сосредоточиться на борьбе с "серыми схемами", упростить администрирование НДС, ввести четкие критерии трудовых отношений, усилить контроль в рисковых секторах и провести институциональную перезагрузку налоговых и таможенных органов.

УСБ также призывает пересмотреть Национальную стратегию доходов в части НДС и упрощенной системы, а перед любым расширением круга плательщиков НДС обеспечить радикальное упрощение налогового администрирования для действующих плательщиков.

Напомним, в Союзе украинских предпринимателей выступают против обязательного НДС для малого бизнеса. В СУП считают, что это ухудшит условия ведения бизнеса и усилит тенизацию экономики.

Как известно, Министерство финансов 18 декабря обнародовало законопроект, предусматривающий обязательную уплату налога на добавленную стоимость для малых предпринимателей, работающих на упрощенной системе налогообложения.

