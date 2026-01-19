РФ ночью атаковала Украину 145 беспилотниками: есть попадания на 12 локациях
В ночь на 19 января враг атаковал Украину 145 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 90 из них – "шахеды"
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.
По состоянию на 08:30 силы ПВО уничтожили или подавили 126 вражеских беспилотников.
Зафиксировано попадание 13 ударных БПЛА на 12 локациях, а также падение обломков сбитых целей на пяти локациях.
В Воздушных силах отметили, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.
Напомним, российские войска 18 января нанесли удар по важному энергетическому объекту в Корюковском районе Черниговской области. Обесточен ряд населенных пунктов.
В Одесской области из-за ночной дроновой атаки повреждены дома, объекты энергетической и газовой инфраструктуры.