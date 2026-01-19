Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 19 января враг атаковал Украину 145 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 90 из них – "шахеды"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:30 силы ПВО уничтожили или подавили 126 вражеских беспилотников.

Зафиксировано попадание 13 ударных БПЛА на 12 локациях, а также падение обломков сбитых целей на пяти локациях.

В Воздушных силах отметили, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.

Напомним, российские войска 18 января нанесли удар по важному энергетическому объекту в Корюковском районе Черниговской области. Обесточен ряд населенных пунктов.

В Одесской области из-за ночной дроновой атаки повреждены дома, объекты энергетической и газовой инфраструктуры.