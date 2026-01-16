15:13  16 января
В Украине в выходные ожидается до -22 градусов
13:07  16 января
В Киеве студентов переведут на дистанционное обучение
07:56  16 января
В Киевской области произошло тройное ДТП: есть пострадавший
UA | RU
UA | RU
16 января 2026, 15:13

В Украине в выходные ожидается до -22 градусов

16 января 2026, 15:13
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В субботу и воскресенье, 17-18 января, в Украине сохранится морозная погода. Без существенных осадков

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз погоды Наталки Диденко.

"Температура воздуха без особых изменений: ночью -10...-16 градусов, на севере -15...-22, в течение дня -9...-15 градусов, в Закарпатье и на крайнем юге -2...-5 градусов", - говорится в сообщении.

По ее словам, на дорогах повсюду гололедица.

В южной части завтра порывы северо-восточного ветра могут достигать штормовых значений!

В Киеве в субботу и воскресенье будет холодно. Ночью -15...-18 градусов, днем -10...-12 градусов. Без существенных осадков. Гололедица.

"В дальнейшем морозы в Украине будут продолжаться. По предварительным прогнозам, до конца января", – подытожила Н.Диденко.

Ранее мы сообщали о том, какой будет погода в январе. По данным Укргидрометцентра, в Украине в начале 2026 ожидается по-настоящему зимняя погода.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
погода прогноз Синоптики зима мороз
Что делать, когда нет тепла дома – рекомендации Минздрава
12 января 2026, 20:40
Джуринский и Манявский водопады покрылись льдом
12 января 2026, 13:16
В Украину идут 30-градусные морозы
08 января 2026, 14:59
Все новости »
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
16 января 2026, 15:43
Проблемы со здоровьем за 5 тысяч долларов: полиция задержала одессита, организовавшего схему "освобождения из войска"
16 января 2026, 15:20
ВАКС избрал меру пресечения Юлии Тимошенко
16 января 2026, 14:55
Зима в Харькове: секреты выживания тех, кто живет на улице годами
16 января 2026, 14:50
Снятие с розыска и бронирования за 20 тысяч гривен: в Киеве задержали двух дельцов
16 января 2026, 14:45
В Хмельницкой области мужчина поджег квартиру родителей бывшей – в квартире был ребенок
16 января 2026, 14:35
Пограничники дронами превратили в металлолом вражеские "буханки" на Харьковщине
16 января 2026, 14:28
В Запорожье осудили мошенницу за кражу денег с карт военного
16 января 2026, 14:09
2 тысячи долларов за трудоустройство: в Сумах руководитель стоматологии был пойман на взятке
16 января 2026, 13:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
История украинских референдумов: как это было
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
Все блоги »