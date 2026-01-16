В Украине в выходные ожидается до -22 градусов

иллюстративное фото: из открытых источников

В субботу и воскресенье, 17-18 января, в Украине сохранится морозная погода. Без существенных осадков

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз погоды Наталки Диденко.

"Температура воздуха без особых изменений: ночью -10...-16 градусов, на севере -15...-22, в течение дня -9...-15 градусов, в Закарпатье и на крайнем юге -2...-5 градусов", - говорится в сообщении.

По ее словам, на дорогах повсюду гололедица.

В южной части завтра порывы северо-восточного ветра могут достигать штормовых значений!

В Киеве в субботу и воскресенье будет холодно. Ночью -15...-18 градусов, днем -10...-12 градусов. Без существенных осадков. Гололедица.

"В дальнейшем морозы в Украине будут продолжаться. По предварительным прогнозам, до конца января", – подытожила Н.Диденко.

