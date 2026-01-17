08:10  17 января
Синоптики предупредили об ухудшении погоды 17 января
21:35  16 января
В Никополе россияне убили двух человек
21:29  16 января
Такси впервые с начала 2022 года будет работать круглосуточно в Киеве
UA | RU
UA | RU
17 января 2026, 08:10

Синоптики предупредили об ухудшении погоды 17 января

17 января 2026, 08:10
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В субботу, 17 января, в Украине удержится сильный мороз. Временами ожидается небольшой снег, а ветер местами будет достигать штормовых значений.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укргидрометцентр.

В субботу ожидается переменная облачность, без осадков, кроме юго-востока, где местами пройдет небольшой снег. На дорогах повсюду гололедица.

Ветер северо-восточный (на западе – юго-восточный), 5-10 м/с.

Температура ночью будет составлять до -25 градусов, днем ожидается -9…-14 градусов.

В столице 17 января тоже будет холодно. Ночью температура будет опускаться до -15...-18 градусов, днем ожидается -10...-12 градусов. Без существенных осадков, на дорогах гололедица.

Как сообщалось, в выходные ожидается до -22 градусов. Соответствующий прогноз погоды дала синоптик Наталья Диденко.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
погода Укргидрометцентр Синоптики прогноз зима
Холодно на улице: 4 правила, как уберечься от обморожения и переохлаждения
14 января 2026, 20:40
Морозы не слабеют: где в Украине завтра будет -20 градусов
14 января 2026, 16:15
Синоптик рассказала, долго ли еще продержатся суровые морозы
13 января 2026, 16:19
Все новости »
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
"Это было игрой с его стороны": звезда Холостяка Ира Пономаренко рассказала, какова была ее последняя встреча с Тарасом Цымбалюком
17 января 2026, 01:35
"Неоправданные надежды": певица Алина Гросу призналась, как тяжело ей далась беременность
17 января 2026, 00:55
В Украине подорожали огурцы: сколько сейчас стоит килограмм
17 января 2026, 00:35
В Украине резко подорожали тепличные помидоры: какая теперь цена за килограмм
16 января 2026, 23:55
В Украине резко упали цены на масло: сколько теперь нужно платить за пачку
16 января 2026, 23:35
На Житомирщине автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся
16 января 2026, 22:55
В Харьковской области 18-летний парень на Chevrolet сбил ребенка
16 января 2026, 22:35
Украинец возглавил рейтинг лучших боксеров мира
16 января 2026, 21:59
6 тысяч долларов за "тур" в Венгрию: в Закарпатье дельцы устроили "такси на воде" для ухилянцев
16 января 2026, 21:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
История украинских референдумов: как это было
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
Все блоги »