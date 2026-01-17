Синоптики предупредили об ухудшении погоды 17 января

иллюстративное фото: из открытых источников

В субботу, 17 января, в Украине удержится сильный мороз. Временами ожидается небольшой снег, а ветер местами будет достигать штормовых значений.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укргидрометцентр.

В субботу ожидается переменная облачность, без осадков, кроме юго-востока, где местами пройдет небольшой снег. На дорогах повсюду гололедица.

Ветер северо-восточный (на западе – юго-восточный), 5-10 м/с.

Температура ночью будет составлять до -25 градусов, днем ожидается -9…-14 градусов.

В столице 17 января тоже будет холодно. Ночью температура будет опускаться до -15...-18 градусов, днем ожидается -10...-12 градусов. Без существенных осадков, на дорогах гололедица.

Как сообщалось, в выходные ожидается до -22 градусов. Соответствующий прогноз погоды дала синоптик Наталья Диденко.