Синоптик рассказала, долго ли еще продержатся суровые морозы

иллюстративное фото: из открытых источников

В среду, 14 января, в Украине сохранится морозная погода с температурой воздуха ночью -10...-15 градусов, на севере -15...-20 градусов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз Натальи Диденко.

По ее словам, завтра в течение дня ожидается -9...-14, на западе -7...-12, на юге -2...-6 градусов.

На дорогах гололедица.

Снег небольшой может летать в центре, на западе и юге.

Однако все же без существенных осадков завтра.

В Киеве в ближайшую ночь -13...-15, завтра днем около -10 градусов. Без осадков, на дорогах и тротуарах скользко.

"О ближайшем синоптическом – будет преобладать морозная погода", – подытожила Н.Диденко.

Как сообщалось, во вторник, 13 января, в Украине будет царить морозная погода. Кое-где столбики термометров опустятся до -20 градусов.