В Україні на вихідних очікується до -22 градусів

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У суботу та неділю, 17-18 січня, в Україні збережеться морозяна погода. Без істотних опадів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз погоди Наталки Діденко.

"Температура повітря без особливих змін: вночі -10…-16 градусів, на півночі -15…-22, протягом дня -9…-15 градусів, на Закарпатті та на крайньому півдні -2…-5 градусів", – йдеться у повідомленні.

За її словами, на дорогах повсюди ожеледиця.

У південній частині завтра пориви північно-східного вітру можуть досягати штормових значень!

В Києві в суботу та неділю буде холодно. Вночі -15…-18 градусів, вдень -10…-12 градусів. Без істотних опадів. Ожеледиця.

"Надалі морози в Україні триватимуть. За попередніми прогнозами, до кінця січня", – підсумувала Н.Діденко.

