16:04  16 січня
У Києві масово прориває труби у багатоповерхівках, вода затоплює під'їзди
15:13  16 січня
В Україні на вихідних очікується до -22 градусів
14:09  16 січня
У Запоріжжі засудили шахрайку за крадіжку грошей із карток військового
ілюстративне фото: з відкритих джерел
У суботу та неділю, 17-18 січня, в Україні збережеться морозяна погода. Без істотних опадів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз погоди Наталки Діденко.

"Температура повітря без особливих змін: вночі -10…-16 градусів, на півночі -15…-22, протягом дня -9…-15 градусів, на Закарпатті та на крайньому півдні -2…-5 градусів", – йдеться у повідомленні.

За її словами, на дорогах повсюди ожеледиця.

У південній частині завтра пориви північно-східного вітру можуть досягати штормових значень!

В Києві в суботу та неділю буде холодно. Вночі -15…-18 градусів, вдень -10…-12 градусів. Без істотних опадів. Ожеледиця.

"Надалі морози в Україні триватимуть. За попередніми прогнозами, до кінця січня", – підсумувала Н.Діденко.

Раніше ми повідомляли про те, якою буде погода у січні. За даними Укргідрометцентру, в Україні на початку 2026 року очікується по-справжньому зимова погода.

16 січня 2026
Знову за грати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
Знову за грати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Історія українських референдумів: як це було
