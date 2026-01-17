Синоптики попередили про погіршення погоди 17 січня

09:22  17 січня
ілюстративне фото: з відкритих джерел
У суботу, 17 січня, в Україні утримається сильний мороз. Подекуди очікується невеликий сніг, а вітер місцями досягатиме штормових значень

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укргідрометцентр.

У суботу очікується мінлива хмарність, без істотних опадів, крім південного сходу, де місцями пройде невеликий сніг. На дорогах всюди ожеледиця.

Вітер північно-східний (на заході – південно-східний), 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме до -25 градусів, вдень очікується -9…-14 градусів.

У столиці 17 січня теж буде холодно. Вночі температура опускатиметься до -15…-18 градусів, вдень очікується -10…-12 градусів. Без істотних опадів, на дорогах ожеледиця.

Як повідомлялось, на вихідних очікується до -22 градусів. Відповідний прогноз погоди дала синоптик Наталка Діденко.

