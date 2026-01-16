В Украине резко упали цены на масло: сколько теперь нужно платить за пачку

Иллюстративное фото

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Цены на сливочное масло в супермаркетах упали, если сравнивать со средней стоимостью за декабрь. В частности, сливочное масло "Крестьянское" жирностью 72,5 процента сейчас в среднем стоит 96,97 гривны за упаковку весом 200 граммов. В декабре средняя цена составила около 118,97 гривны.

При этом масло "Яготинское" жирностью 73 процента по состоянию на 13 января стоило в среднем в среднем 110,17 гривны, тогда как в декабре ее средняя цена составляла 115,48 гривны.

Напомним, ранее в USDA поделились новым прогнозом по урожаю пшеницы в мире. Речь идет о периоде 2025-2026 годов. Прогноз урожая пшеницы в Украине повысили до 23 млн т (+1 млн т). Экспорт ожидают на уровне 15 млн т (-0,5 млн т), конечные запасы – 1,93 млн т (+1 млн т).