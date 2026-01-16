20:06  16 января
Украинец получил престижную музыкальную премию
16:04  16 января
В Киеве массово прорывает трубы в многоэтажках, вода затапливает подъезды
15:13  16 января
В Украине в выходные ожидается до -22 градусов
UA | RU
UA | RU
16 января 2026, 23:35

В Украине резко упали цены на масло: сколько теперь нужно платить за пачку

16 января 2026, 23:35
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

В украинских супермаркетах неожиданно подешевел популярный продукт. Стало известно, какие сейчас цены на сливочное масло

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Цены на сливочное масло в супермаркетах упали, если сравнивать со средней стоимостью за декабрь. В частности, сливочное масло "Крестьянское" жирностью 72,5 процента сейчас в среднем стоит 96,97 гривны за упаковку весом 200 граммов. В декабре средняя цена составила около 118,97 гривны.

При этом масло "Яготинское" жирностью 73 процента по состоянию на 13 января стоило в среднем в среднем 110,17 гривны, тогда как в декабре ее средняя цена составляла 115,48 гривны.

Напомним, ранее в USDA поделились новым прогнозом по урожаю пшеницы в мире. Речь идет о периоде 2025-2026 годов. Прогноз урожая пшеницы в Украине повысили до 23 млн т (+1 млн т). Экспорт ожидают на уровне 15 млн т (-0,5 млн т), конечные запасы – 1,93 млн т (+1 млн т).

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
цены продукты
Украина резко нарастила экспорт молочных продуктов
14 января 2026, 21:35
В Украине в начале года изменились цены на овощи: что и на сколько подорожало
13 января 2026, 22:35
Рынок молока: цены в Украине падают
13 января 2026, 22:15
Все новости »
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
В Украине подорожали огурцы: сколько сейчас стоит килограмм
17 января 2026, 00:35
В Украине резко подорожали тепличные помидоры: какая теперь цена за килограмм
16 января 2026, 23:55
На Житомирщине автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся
16 января 2026, 22:55
В Харьковской области 18-летний парень на Chevrolet сбил ребенка
16 января 2026, 22:35
Украинец возглавил рейтинг лучших боксеров мира
16 января 2026, 21:59
6 тысяч долларов за "тур" в Венгрию: в Закарпатье дельцы устроили "такси на воде" для ухилянцев
16 января 2026, 21:55
В Никополе россияне убили двух человек
16 января 2026, 21:35
Такси впервые с начала 2022 года будет работать круглосуточно в Киеве
16 января 2026, 21:29
Украина и США завтра начнут новый раунд переговоров
16 января 2026, 20:59
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
История украинских референдумов: как это было
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
Все блоги »