Рынок молока: цены в Украине падают
На мировом рынке цены на сливочное масло падают. Это повлияло и на украинский рынок: закупочные цены на молочное сырье начали снижаться
Об этом сообщает Агро-Бизнес, передает RegioNews.
Почти половина молока, поступающего в Украину на переработку, используется для того, чтобы производить сливочное масло. По словам аналитика Георгия Кухиашвили, понижение закупочных цен происходит на фоне наличия существенных излишков молока-сырья, падения цен на сливочное масло, проблем с реализацией готовой продукции на внутреннем и экспортном рынке.
По состоянию на начало января актуальные цены (без учета НДС) таковы:
- экстра сорт – 15,20 грн/кг (снижение на 80 коп.);
- высший сорт – 14,80 грн/кг (снижение на 50 коп.);
- первый сорт – 14,30 грн/кг (снижение на 1,00 грн);
- средневзвешенная цена – 15,00 грн/кг.
Напомним, ранее в Украине подорожали помидоры. Цена выросла примерно на 20% до 80-100 гривен за килограмм.
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
В Тернопольской области авария переросла в драку между водителями
13 января 2026, 22:40В Украине в начале года изменились цены на овощи: что и на сколько подорожало
13 января 2026, 22:35"Миндич-гейт" лишь обнажил часть проблемы, но не привел к реальной перезагрузке властных институтов
13 января 2026, 22:25Ущерб экологии на миллионы: в Запорожье проводят расследование
13 января 2026, 21:40Во Львове полицейские избили убирающую снег женщину
13 января 2026, 21:22Кому и как будут выключать свет 14 января
13 января 2026, 20:50Угроза баллистики: в Днепре раздался мощный взрыв
13 января 2026, 19:35На Прикарпатье пьяная водитель сбила человека и влетела в ограждение
13 января 2026, 19:15Побил и задушил: в Киевской области муж жестоко расправился с женой
13 января 2026, 18:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
История украинских референдумов: как это было
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Все блоги »