Рынок молока: цены в Украине падают

Фото из открытых источников

На мировом рынке цены на сливочное масло падают. Это повлияло и на украинский рынок: закупочные цены на молочное сырье начали снижаться

Об этом сообщает Агро-Бизнес, передает RegioNews.

Почти половина молока, поступающего в Украину на переработку, используется для того, чтобы производить сливочное масло. По словам аналитика Георгия Кухиашвили, понижение закупочных цен происходит на фоне наличия существенных излишков молока-сырья, падения цен на сливочное масло, проблем с реализацией готовой продукции на внутреннем и экспортном рынке.

По состоянию на начало января актуальные цены (без учета НДС) таковы:

экстра сорт – 15,20 грн/кг (снижение на 80 коп.);

высший сорт – 14,80 грн/кг (снижение на 50 коп.);

первый сорт – 14,30 грн/кг (снижение на 1,00 грн);

средневзвешенная цена – 15,00 грн/кг.

