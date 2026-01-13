В Украине в начале года изменились цены на овощи: что и на сколько подорожало

Иллюстративное фото

В Украине в начале года цены на овощи в основном росли. В частности, это касается капусты

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Капуста в Украине подорожала с 6-10 до 8-10 гривен за килограмм. Лук подорожал до 7-9 гривен за килограмм.

Также подорожали тепличные овощи. В частности, килограмм брокколи в среднем продается за 110-170 гривен. Подорожали цветная (с 25 – 35 до 35 – 45 гривен за килограмм) и пекинская капуста (с 16 – 20 до 20 – 25 гривен за килограмм). Выросли цены на редис с 25-40 до 70-80 гривен за килограмм.

Напомним, ранее эксперты рассказывали, что сейчас в Украине стабильно продают сливочное масло только те производители, которые готовы существенно снижать цены. При этом текущий уровень цен для большинства производителей убыточен. Особенно для тех, кто работает в сегменте масла вместе с обезжиренным сухим молоком или казеином.