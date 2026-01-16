ПриватБанк приостанавливает все операции с картами
ПриватБанк приостановит проведение всех сделок с карточками, а также работу банкоматов и терминалов в ночь на 17 января. Причина – плановые регламентные работы
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу банка.
В финучреждении отметили, что регламентные работы необходимы для увеличения мощности и улучшения безопасности операций с платежными картами.
"В период проведения работ 17 января с 00:05 и до 6:30 утра, банк временно приостановит проведение операций с карточками", – говорится в сообщении.
Аналогичная пауза будет продолжаться в работе банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов банка.
