20:06  16 січня
Українець отримав престижну музичну премію
16:04  16 січня
У Києві масово прориває труби у багатоповерхівках, вода затоплює під'їзди
15:13  16 січня
В Україні на вихідних очікується до -22 градусів
16 січня 2026, 19:52

ПриватБанк призупиняє усі операції з картками

16 січня 2026, 19:52
ілюстративне фото: з відкритих джерел
ПриватБанк призупинить проведення всіх операцій з картками, а також роботу банкоматів і терміналів у ніч на 17 січня. Причина – планові регламентні роботи

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу банку.

У фінустанові зазначили, що регламентні роботи необхідні для збільшення потужності та покращення безпеки операцій із платіжними картками.

"У період проведення робіт 17 січня з 00:05 і до 6:30 години ранку, банк тимчасово призупинить проведення операцій з картками", – йдеться у повідомленні.

Аналогічна пауза триватиме у роботі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку.

Раніше ми повідомляли про те, що ПриватБанк виграв багатомільярдний судовий процес проти колишніх власників. Йдеться про Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.

16 січня 2026
07 серпня 2025
