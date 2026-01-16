ПриватБанк призупиняє усі операції з картками

ілюстративне фото: з відкритих джерел

ПриватБанк призупинить проведення всіх операцій з картками, а також роботу банкоматів і терміналів у ніч на 17 січня. Причина – планові регламентні роботи

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу банку.

У фінустанові зазначили, що регламентні роботи необхідні для збільшення потужності та покращення безпеки операцій із платіжними картками.

"У період проведення робіт 17 січня з 00:05 і до 6:30 години ранку, банк тимчасово призупинить проведення операцій з картками", – йдеться у повідомленні.

Аналогічна пауза триватиме у роботі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку.

