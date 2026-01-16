Украинским военным поставляли бракованные баллистические очки

иллюстративное фото: из открытых источников

Правоохранители разоблачили схему, по которой почти 60 млн гривен государственных средств были потрачены на некачественные средства защиты для Сил обороны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис Генерального прокурора Украины.

По данным следствия, директор коммерческого предприятия подозревается в завладении бюджетными средствами во время оборонных закупок в 2024 году.

"Его подозревают в завладении чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением совершенного в особо крупных размерах в условиях военного положения, то есть в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины", – говорится в сообщении прокуратуры.

По данным исследований, очки не защищали от баллистических и механических обломков, но были переданы военным, а государственное предприятие-заказчик произвело оплату.

Общая сумма ущерба составляет около 60 млн гривен.

Как сообщалось, эксглаву одного из департаментов Минобороны объявили подозрение. Он переплатил более 320 млн. грн. при закупке воды.