Руководитель финслужбы одной из бригад на Запорожском направлении присвоил почти 10 млн грн и скрылся

Государственное бюро расследований задержало руководителя финансово-экономической службы одной из бригад, выполняющей боевые задания на Запорожском направлении

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отмечается, чиновник присвоил средства, предназначенные для выплаты денежного довольствия военнослужащим.

"В течение 2023-2025 годов фигурант манипулировал финансовыми данными и реквизитами банковских карт бойцов, что позволило ему присвоить 9,7 млн грн. Часть этих средств он потратил на азартные игры", – говорится в сообщении.

Для реализации противоправных действий должностное лицо открыло в различных финансовых учреждениях Украины 14 банковских счетов. Он менял реквизиты зарплатных карт военнослужащих, направляя их выплаты на собственные счета.

За совершенное злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщалось, в Запорожской области будут судить бывшего комбрига, выплатившего собственной жене более 1 млн грн за фиктивное участие в боевых действиях.

схема армия деньги ГБР Запорожская область
